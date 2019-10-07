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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская команда примет участие в крупнейшем военно-спортивном марафоне США

Киев • УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинская команда из 11 участников боевых действий примет участие в 44-м Марафоне Морской пехоты США в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook посольства Украины в США.

Украинская команда примет участие в крупнейшем военно-спортивном марафоне США

"Украинские участники вместе со своими иностранными собратьями будут бежать 10 и 42 километра. Участники, которые имеют ампутации или тяжелые заболевания, преодолеют 10 км - это первая девушка среди участников от Украины Ольга Бенда, Юрий Козловский, Алексей Бобчанець, Александр Терещенко вместе с ним будет бежать Дмитрий Фесенко, как сопровождающий", - говорится в сообщении.

Дистанцию полного марафона пробегут такие участники: Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич.

"Для каждого из них это будет, в первую очередь, победа над собой, ведь целью военно-спортивного марафона является восстановление и реабилитация военных после ранения", - говорится в сообщении.

24 октября в 14:30 состоится встреча украинской команды в аэропорту Washington Dulles International Airport, а уже 27 октября в 7:55 украинская команда примет участие в 44-м Марафоне Морской пехоты США.

Напомним, 27 июля на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в марафоне, проходившем в городе Десиз (Франция), Украина получила двух победителей.

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