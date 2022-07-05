Українська колона вперше взяла участь в параді на День незалежності США у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Учора американці відзначають День незалежності. Святкування 246-го дня народження США в американські столиці тривало цілий день і розпочалося з параду на центральній вулиці міста. Україна теж взяла участь у параді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
В параді, який організовувала Національна паркова служба США, взяли участь оркестри з різних штатів, військові підрозділи, відомі творчі колективи.
Вперше в параді в центрі столиці взяла участь і колона українців.
Відкривав колону плакат з написом: "Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку України".
Представники української громади розгорнули великий прапор України, а також прикрасили свої машини українськими та американськими прапорами.
Цитата
"Вперше на Конституційній авеню в колоні українські прапори, марш «Ой у лузі червона калина» і Слава Україні що 5 хвилин", - написала в соцмедіа посол України в США Оксана Маркарова.
Нагадаємо
За словами офіційних осіб, шістьох людей було вбито і ще близько 24 серйозно поранено в результаті масової стрілянини на параді до Дня Незалежності США в передмісті Чикаго.