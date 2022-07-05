Українська колона вперше взяла участь в параді на День незалежності США у Вашингтоні

Деталі

В параді, який організовувала Національна паркова служба США, взяли участь оркестри з різних штатів, військові підрозділи, відомі творчі колективи.

Вперше в параді в центрі столиці взяла участь і колона українців.

Відкривав колону плакат з написом: "Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку України".

Представники української громади розгорнули великий прапор України, а також прикрасили свої машини українськими та американськими прапорами.

Цитата

"Вперше на Конституційній авеню в колоні українські прапори, марш «Ой у лузі червона калина» і Слава Україні що 5 хвилин", - написала в соцмедіа посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо

За словами офіційних осіб, шістьох людей було вбито і ще близько 24 серйозно поранено в результаті масової стрілянини на параді до Дня Незалежності США в передмісті Чикаго.