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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 8388 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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6 людей убито, 24 серйозно поранено внаслідок масової стрілянини на параді в США. Підозрюваний на волі

6 людей убито, 24 серйозно поранено внаслідок масової стрілянини на параді в США. Підозрюваний на волі

Київ • УНН

 • 157603 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. За словами офіційних осіб, шістьох людей було вбито і ще близько 24 серйозно поранено в результаті масової стрілянини на параді до Дня Незалежності США в передмісті Чикаго Хайленд-Парк, штат Іллінойс, у понеділок. Про це інформує УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Поліція Хайленд-Парку все ще шукає стрільця, якого вони описали як чоловіка віком від 18 до 20 років. Схоже, що він стріляв із даху, повідомила поліція.

За інформацією поліції, гвинтівка була вилучена, підозрюваний, як і раніше, вважається озброєним і небезпечним.

Поліція назвала це «випадковим актом насильства».

Система охорони здоров'я повідомила, що загалом надійшов 31 пацієнт, більшість із них отримали вогнепальні поранення.

Сусіднє передмістя Евантона відмінило власний парад 4 липня після стрілянини, повідомила поліція.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Святкування Дня Незалежності: невідомий в передмісті Чикаго застрелив кількох людей під час параду

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