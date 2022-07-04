6 человек убиты, 24 серьезно ранены в результате массовой стрельбы на параде в США. Подозреваемый на свободе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. По словам официальных лиц, шесть человек были убиты и еще около 24 серьезно ранены в результате массовой стрельбы на параде ко Дню Независимости США в пригороде Чикаго Хайленд-Парк, штат Иллинойс, в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Полиция Хайленд-Парка все еще ищет стрелка, которого они описали как мужчину в возрасте от 18 до 20 лет. Похоже, он стрелял с крыши, сообщила полиция.
По информаціии полиции, винтовка была изъята, подозреваемый по-прежнему считается вооруженным и опасным.
Полиция назвала это «случайным актом насилия».
Система здравоохранения сообщила, что в общей сложности поступил 31 пациент, большинство из них получили огнестрельные ранения.
Соседний пригород Эвантона отменил собственный парад 4 июля после стрельбы, сообщила полиция.
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