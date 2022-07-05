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Украинская колонна впервые приняла участие в параде в День независимости США в Вашингтоне

Украинская колонна впервые приняла участие в параде в День независимости США в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 286711 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Вчера американцы отмечают День Независимости. Празднование 246-го дня рождения США в американских столицах длилось целый день и началось с парада на центральной улице города. Украина тоже приняла участие в параде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Подробности

В параде, организованном Национальной парковой службой США, приняли участие оркестры из разных штатов, военные подразделения, известные творческие коллективы.

Впервые в параде в центре столицы приняла участие и колонна украинцев.

Открывал колонну плакат с надписью: "Спасибо Соединенным Штатам за поддержку Украины".

Представители украинского общества развернули большой флаг Украины, а также украсили свои машины украинскими и американскими флагами.

Цитата

"Впервые на Конституционной авеню в колонне украинские флаги, марш «Ой в лугу красная калина» и Слава Украине 5 минут", - написала в соцмедиа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним

По словам официальных лиц, шесть человек были убиты и еще около 24 серьезно ранены в результате массовой стрельбы на параде ко Дню Независимости США в пригороде Чикаго.

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