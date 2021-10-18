Українська ГТС є більш надійною, аніж російська: Вітренко відповів Путіну

Цитата

“На європейському ринку після того, як професійні учасники ринку побачили, що не заброньовані додаткові потужності, підвищилась ціна. Всі професійні учасники європейського ринку розуміють, що Україна може прокачувати набагато більше газу для транзиту. Ще минулого року було заброньовано 65 млрд. куб м. цього року — 40 млрд, не тому що щось сталось з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу, він їх спеціально зменшує для того, щоб шантажувати Європу”, — сказав Вітренко.

Деталі

Зі слів очільника НАК, пропускна здатність української ГТС на виході для транзиту перевищує 130-140 млрд. куб. м.

“Ми можемо ще більше, але потрібно буде просто додавати додаткове обладнання. Тому зараз у нас величезна надлишкова потужність, у нас величезний надлишковий резерв стійкості системи”, — зазначив Вітренко.

“Тому це повна неправда. Українська ГТС є надійною, українська ГТС може транзитувати набагато більше газу. Вона до речі є більш надійною, за офіційною статистикою, ніж російська ГТС. Тому це просто виправдання з боку Путіна, він просто не може називати речі своїми іменами, що він просто шантажує Європу”, — додав він.

Контекст

Володимир Путін під час виступу на пленарному засіданні форуму “Російський енергетичний тиждень” заявив, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери.

Однак збільшувати транзит через Україну “небезпечно”, так як нібито “знос труби там становить 80%” і вона може “луснути”.



В ОГТСУ УНН повідомили, що слова російського президента не відповідають дійсності.