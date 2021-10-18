Украинская ГТС является более надежной, чем российская: Витренко ответил Путину

Цитата

“На европейском рынке после того, как профессиональные участники рынка увидели, что не забронированы дополнительные мощности, повысилась цена. Все профессиональные участники европейского рынка понимают, что Украина может прокачивать намного больше газа для транзита. Еще в прошлом году было забронировано 65 млрд. куб м. В этом году — 40 млрд, не потому что что-то произошло с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу, он их специально уменьшает для того, чтобы шантажировать Европу”, — сказал Витренко.

Детали

По словам главы НАК, пропускная способность украинской ГТС на выходе для транзита превышает 130-140 млрд. куб. м.

“Мы можем еще больше, но нужно будет просто добавлять дополнительное оборудование. Поэтому сейчас у нас огромная избыточная мощность, у нас огромный избыточный резерв устойчивости системы”, — отметил Витренко.

“Поэтому это полная неправда. Украинская ГТС надежна, украинская ГТС может осуществлять транзит намного больше газа. Она кстати является более надежной, по официальной статистике, чем российская ГТС. Поэтому это просто оправдание со стороны Путина, он просто не может называть вещи своими именами, он просто шантажирует Европу”, — добавил он.

Контекст

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума “Российская энергетическая неделя” заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры.

Однако увеличивать транзит через Украину “опасно”, так как якобы “износ трубы там составляет 80%” и она может “лопнуть”.



В ОГТСУ УНН сообщили, что слова российского президента не соответствуют действительности.