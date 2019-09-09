Українська ГТС готова до опалювального сезону на 85%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Рівень готовності української ГТС до прийдешнього опалювального сезону досягнув 85%. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укртрансгаз".
В УТГ нагадали, що до початку нового опалювального сезону залишилось ще 1,5 місяці. "Його проходження може ускладнитися повною зупинкою Газпромом транзиту газу територією України з 1 січня 2020 року", - зауважили в АТ.
"Укртрансгаз вже виконав 85% робіт з ремонту і модернізації об’єктів ГТС України в рамках реалізації плану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020", - повідомили у компанії.
За травень-серпень, як вказано, було обстежено 142,2 км трубопроводів, здійснено капітальний ремонт 11,5 км магістральних газогонів, 26 свердловин на газосховищах та 11 газоперекачувальних агрегатів, відремонтовано 858 одиниць автотранспортної техніки, а також відновлено 3541 км ліній зв’язку та 16,6 км ліній електропередач на об’єктах ГТС. Звершено 9 з 13 комплексів планово-профілактичних та ремонтних робіт (ППР) згідно з планом на 2019 рік.
Також у компанії додали, що станом на 4 вересня закачування завершено вже на шести сховищах, а загальний запас газу в ПСГ становить 18,6 млрд кубометрів.