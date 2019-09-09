Украинская ГТС готова к отопительному сезону на 85%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Уровень готовности украинской ГТС к грядущему отопительному сезону достиг 85%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укртрансгаз".
В УТГ напомнили, что к началу нового отопительного сезона осталось еще 1,5 месяца. "Его прохождение может осложниться полной остановкой Газпромом транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года", - отметили в АО.
"Укртрансгаз уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020", - сообщили в компании.
За май-август, как указано, было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС. Совершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) в соответствии с планом на 2019 год.
Также в компании добавили, что на 4 сентября закачка завершена уже на шести хранилищах, а общий запас газа в ПХГ составляет 18,6 млрд кубометров.