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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108005 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120142 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111737 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117887 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123832 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150137 просмотра

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Украинская ГТС готова к отопительному сезону на 85%

Украинская ГТС готова к отопительному сезону на 85%

Киев  •  УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Уровень готовности украинской ГТС к грядущему отопительному сезону достиг 85%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укртрансгаз".

В УТГ напомнили, что к началу нового отопительного сезона осталось еще 1,5 месяца. "Его прохождение может осложниться полной остановкой Газпромом транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года", - отметили в АО.

"Укртрансгаз уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020", - сообщили в компании.

За май-август, как указано, было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС. Совершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) в соответствии с планом на 2019 год.

Также в компании добавили, что на 4 сентября закачка завершена уже на шести хранилищах, а общий запас газа в ПХГ составляет 18,6 млрд кубометров.

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