Українська футзальна збірна з вадами зору перемогла Росію у фіналі ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Збірній України з вадами зору вдалося захистити титул чемпіонів Європи з футзалу, повідомляє УНН із посиланням на Асоціацію футзалу України.
У вирішальному поєдинку наші співвітчизники завдяки перемозі над Італією у півфіналі з результатом 7:0 зійшлися з росіянами, які здолали англійців - 3:2.
На груповому етапі "жовто-сині" здолали своїх опонентів - 2:0. Зрештою, і у вирішальному матчі українці записали на свій рахунок перемогу - 4:1 та завоювали золоті медалі.
У фінальному поєдинку голи на свій рахунок оформили Олександр Гетьманов, Максим Філь та двічі Роберт Тремба.
Відзначимо, що футзаліст "синьо-жовтих" Олександр Заволовий визнаний найкращим гравцем турніру.
Нагадаємо, що жіноча збірна України пробилася до "Фіналу чотирьох" дебютного ЧЄ з футзалу.