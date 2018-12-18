Украинский футзальная сборная слабовидящих победила Россию в финале ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сборной Украины слабовидящих удалось защитить титул чемпионов Европы по футзалу, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
В решающем поединке наши соотечественники благодаря победе над Италией в полуфинале с результатом 7:0 сошлись с россиянами, которые преодолели англичан - 3:2.
На групповом этапе "желто-синие" одолели своих оппонентов - 2:0. Впрочем, и в решающем матче украинцы записали на свой счет победу - 4:1 и завоевали золотые медали.
В финальном поединке голы на свой счет оформили Александр Гетьманов, Максим Филь и дважды Роберт Тремба.
Отметим, что футзалист "сине-желтых" Александр Заволова признан лучшим игроком турнира.
Напомним, что женская сборная Украины пробилась в "Финал четырех" дебютного ЧЕ по футзалу.