Українська фігуристка здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні

Деталі

Українські спортсмени виступали в одиночному та парному катаннях. В одиночному катанні серед жінок — Анастасія Шаботова зайняла 5 місце, отримавши оцінку за сумою двох програм 177,70 балів і отримала олімпійську ліцензію для України.

“Софія Голіченко та Артем Даренський посіли 11 місце в парному катанні, отримавши за сумою двох програм 142,38 бала і, на жаль, залишились без олімпійського квитка. Вітаємо Анастасію та її тренера із результатом! Успіхів у Пекіні!”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року. Всього буде розіграно 109 комплектів медалей.