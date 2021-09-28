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Украинская фигуристка получила лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Украинская фигуристка получила лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Киев  •  УНН

 • 20669 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинская фигуристка Анастасия Шаботова получила олимпийскую лицензию для участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинские спортсмены выступали в одиночном и парном катании. В одиночном катании среди женщин — Анастасия Шаботова заняла 5 место, получив оценку по сумме двух программ 177,70 баллов и получила олимпийскую лицензию для Украины.

“София Голиченко и Артем Даренский заняли 11 место в парном катании, получив по сумме двух программ 142,38 балла и, к сожалению, остались без олимпийского билета. Поздравляем Анастасию и ее тренера с результатом! Успехов в Пекине!”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

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