Українська дзюдоїстка Д.Білодід стала чемпіонкою Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи, перемігши у фінальному поєдинку росіянку. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
Шістнадцятирічна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід (48 кг) стала чемпіонкою Європи.
“Наша спортсменка перемогла у додатковому часі фінальної сутички завдяки блискучому іппону росіянку Ірину Долгову”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, чемпіонат Європи із дзюдо стартував сьогодня, 20 квітня, у столиці Польщі Варшави. Змагання триватимуть до 23 квітня.
Україну на континентальній першості представляють 17 спортсменів.