Украинская дзюдоистка Д.Белодед стала чемпионкой Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала чемпионкой Европы, победив в финальном поединке россиянку. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Шестнадцатилетняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед (48 кг) стала чемпионкой Европы.
“Наша спортсменка победила в дополнительном времени финальной схватки благодаря блестящему иппону россиянку Ирину Долгову”, — говорится в сообщении.
Напомним, чемпионат Европы по дзюдо стартовал сегодня, 20 апреля, в столице Польши Варшаве. Соревнования продлятся до 23 апреля.
Украину на континентальном первенстве представляют 17 спортсменов.