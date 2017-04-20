Украинская дзюдоистка Д.Белодед стала чемпионкой Европы

Шестнадцатилетняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед (48 кг) стала чемпионкой Европы.

“Наша спортсменка победила в дополнительном времени финальной схватки благодаря блестящему иппону россиянку Ирину Долгову”, — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат Европы по дзюдо стартовал сегодня, 20 апреля, в столице Польши Варшаве. Соревнования продлятся до 23 апреля.

Украину на континентальном первенстве представляют 17 спортсменов.