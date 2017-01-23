Українська діаспора допомагає робити вибір на користь ЄС та НАТО - Президент

“Справжнє народження держави відбувається лише зараз. Українці по всьому світу роблять свідомий вибір на користь Європейського Союзу, на користь НАТО, реформування і побудови власної самостійної Української Держави. Без діаспори цей вибір не був би можливим”, — зазачив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко у Таллінні зустрівся з українською громадою.