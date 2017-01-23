Українська діаспора допомагає робити вибір на користь ЄС та НАТО - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з українською громадою Естонії подякував за важливу роботу, яку вона робить для побудови вільної України та зазначив, що українська діаспора допомагає робити українцям свідомий вибір на користь Європейського Союзу та НАТО. Про це Президент написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Справжнє народження держави відбувається лише зараз. Українці по всьому світу роблять свідомий вибір на користь Європейського Союзу, на користь НАТО, реформування і побудови власної самостійної Української Держави. Без діаспори цей вибір не був би можливим”, — зазачив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко у Таллінні зустрівся з українською громадою.