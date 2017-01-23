Украинская диаспора помогает делать выбор в пользу ЕС и НАТО - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинской общиной Эстонии поблагодарил за важную работу, которую она делает для построения свободной Украины и отметил, что украинская диаспора помогает делать украинцам сознательный выбор в пользу Европейского Союза и НАТО. Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Настоящее рождение государства происходит только сейчас. Украинцы по всему миру делают сознательный выбор в пользу Европейского Союза, в пользу НАТО, реформирования и построения собственной самостоятельной Украинской Державы. Без диаспоры этот выбор не был бы возможным", - отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко в Таллинне встретился с украинской общиной.