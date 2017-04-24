Українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ

ukru
18:53 • 64333 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 82278 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 110781 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 119561 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 168577 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120754 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109569 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133732 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121206 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123349 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
62 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 83710 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125278 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 41978 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 50246 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 42418 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 64329 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125278 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 168576 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198118 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 83710 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115631 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141865 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131560 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162100 перегляди
Актуальне
Українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ

Українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ

Київ • УНН

 • 21888 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні за відставку Президента ПАРЄ Педро Аграмунта проголосувало 102 депутата - за, 41 – проти, при цьому українська делегація також виступила за його відставку. Про це повідомили у прес-службі БПП, передає УНН.

Як повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Андрій Лопушанський, за відставку Президента ПАРЄ П.Аграмунта проголосувало 102 депутата — за, 41 — проти.

“Більшість делегацій дали зрозуміти головуючому, що не згодні на те, щоб він вів засідання, і не мають до нього довіри у зв’язку з візитом до Сирії на російському військовому літаку”, — повідомив А.Лопушанський.

Наголошується, що Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України з фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Володимир Ар’єв відзначив, що в ПАРЄ за всю історію визрів найграндіозніший скандал.

“Найграндіозніший скандал, чи не за весь час існування через візит президента Асамблеї в Сирію та корупційні звинувачення. Дуже багато делегатів вимагають відставки. Але спочатку зала має почути пояснення, які Аграмунт має надати прямо зараз”, — підкреслив В.Ар’єв.

Також наголошується, що на засіданні ПАРЄ за відставку Педро Аграмунта виступив народний депутат України з фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Олексій Гончаренко.

Він також розповів журналістам, що після висловлення недовіри П.Аграмунту, засідання сесії ПАРЄ вів заступник.

“Вся зала висловлювала обурення, і вимагала пояснення. Я закликав його піти у відставку, якщо він справжній „кабальєро“. Він перервав засідання на 10 хвилин, і після перерви він не повернувся до сесійної зали. Засідання вів заступник. Це безпрецедентний випадок, це прояв абсолютної недовіри Аграмунту, як лідеру ПАРЄ”, — додав О.Гончаренко.

О.Гончаренко також зауважив, що П.Аграмунт — це лідер проросійського лобі в ПАРЄ, і тому дуже важливо для
України контролювати цю ситуацію.

“Ми на весь світ продемонстрували, що загравати з росіянами це небезпечно для політика, і є токсичним для європейського політика. Він не очікував на хвилю, яку підняла українська делегація, він не думав, що воно дійде до такого абсолютно безпрецедентного прояву”, — додав він.

Він також наголосив, що завтра буде окреме засідання по Сирії, і українська делегація вимагатиме пояснень.

“Я думаю, що після завтрашнього засідання мені важко уявити, як він зможе продовжувати виконувати свою роботу, як Президент Асамблеї. Хоча він буде намагатися втриматися”, — відзначив депутат.

Нагадаємо, сьогодні Президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсторонився від виконання обов’язків ведення сесії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,329.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,007.24