Українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ

Як повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Андрій Лопушанський, за відставку Президента ПАРЄ П.Аграмунта проголосувало 102 депутата — за, 41 — проти.

“Більшість делегацій дали зрозуміти головуючому, що не згодні на те, щоб він вів засідання, і не мають до нього довіри у зв’язку з візитом до Сирії на російському військовому літаку”, — повідомив А.Лопушанський.

Наголошується, що Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України з фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Володимир Ар’єв відзначив, що в ПАРЄ за всю історію визрів найграндіозніший скандал.

“Найграндіозніший скандал, чи не за весь час існування через візит президента Асамблеї в Сирію та корупційні звинувачення. Дуже багато делегатів вимагають відставки. Але спочатку зала має почути пояснення, які Аграмунт має надати прямо зараз”, — підкреслив В.Ар’єв.

Також наголошується, що на засіданні ПАРЄ за відставку Педро Аграмунта виступив народний депутат України з фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Олексій Гончаренко.

Він також розповів журналістам, що після висловлення недовіри П.Аграмунту, засідання сесії ПАРЄ вів заступник.

“Вся зала висловлювала обурення, і вимагала пояснення. Я закликав його піти у відставку, якщо він справжній „кабальєро“. Він перервав засідання на 10 хвилин, і після перерви він не повернувся до сесійної зали. Засідання вів заступник. Це безпрецедентний випадок, це прояв абсолютної недовіри Аграмунту, як лідеру ПАРЄ”, — додав О.Гончаренко.

О.Гончаренко також зауважив, що П.Аграмунт — це лідер проросійського лобі в ПАРЄ, і тому дуже важливо для

України контролювати цю ситуацію.

“Ми на весь світ продемонстрували, що загравати з росіянами це небезпечно для політика, і є токсичним для європейського політика. Він не очікував на хвилю, яку підняла українська делегація, він не думав, що воно дійде до такого абсолютно безпрецедентного прояву”, — додав він.

Він також наголосив, що завтра буде окреме засідання по Сирії, і українська делегація вимагатиме пояснень.

“Я думаю, що після завтрашнього засідання мені важко уявити, як він зможе продовжувати виконувати свою роботу, як Президент Асамблеї. Хоча він буде намагатися втриматися”, — відзначив депутат.

Нагадаємо, сьогодні Президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсторонився від виконання обов’язків ведення сесії.