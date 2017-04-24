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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36827 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101205 просмотра

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154065 просмотра

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11 марта, 14:12 • 115941 просмотра

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Украинская делегация выступила за отставку Президента ПАСЕ

Украинская делегация выступила за отставку Президента ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 21880 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня за отставку Президента ПАСЕ Педро Аграмунта проголосовало 102 депутата - за, 41 - против, при этом украинская делегация также выступила за его отставку. Об этом сообщили в пресс-службе БПП, передает УНН.

Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Андрей Лопушанский, за отставку Президента ПАСЕ П.Аграмунта проголосовало 102 депутата - за, 41 - против.

"Большинство делегаций дали понять председательствующему, что не согласны на то, чтобы он вел заседание, и не имеют к нему доверия в связи с визитом в Сирию на российском военном самолете", - сообщил А.Лопушанський.

Отмечается, что председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины из фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев отметил, что в ПАСЕ за всю историю созрел грандиозный скандал.

"Грандиозный скандал, чуть ли не за все время существования (ПАСЕ - ред.) из-за визита президента Ассамблеи в Сирию и коррупционных обвинений. Очень многие делегаты требуют отставки. Но сначала зал должен услышать объяснения, которые Аграмунт должен предоставить прямо сейчас", - подчеркнул В.Арьев.

Также отмечается, что на заседании ПАСЕ за отставку Педро Аграмунта выступил народный депутат Украины из фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Он также рассказал журналистам, что после выражения недоверия П.Аграмунту, заседание сессии ПАСЕ вел заместитель.

"Весь зал выражал возмущение, и требовал объяснения. Я призвал его уйти в отставку, если он настоящий "кабальеро". Он прервал заседание на 10 минут, и после перерыва он не вернулся в сессионный зал. Заседание вел заместитель. Это беспрецедентный случай, это проявление абсолютного недоверия Аграмунту, как лидеру ПАСЕ ", - добавил А.Гончаренко.

А.Гончаренко также отметил, что П.Аграмунт - это лидер пророссийского лобби в ПАСЕ, и поэтому очень важно для Украины контролировать эту ситуацию.

"Мы на весь мир показали, что заигрывать с русскими это опасно для политика, и является токсичным для европейского политика. Он не ожидал волну, которую подняла украинская делегация, он не думал, что оно дойдет до такого абсолютно беспрецедентного проявления", - добавил он.

Он также отметил, что завтра будет отдельное заседание по Сирии, и украинская делегация потребует объяснений.

"Я думаю, что после завтрашнего заседания мне трудно представить, как он сможет продолжать выполнять свою работу, как Президент Ассамблеи. Хотя он будет пытаться удержаться", - отметил депутат.

Напомним, сегодня Президент ПАСЕ Педро Аграмунт отстранился от выполнения обязанностей ведения сессии.

Украинские Национальные Новости

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