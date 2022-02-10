Українська чемпіонка Олімпіади-2008 оголосила про відновлення кар’єри
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка після літньої Олімпіади в Токіо призупинила кар’єру, вирішила продовжити спортивні виступи. Про це Харлан написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
31-річна Харлан вже повернулася до тренувань, а також розповіла, що наступні роки бажає віддати улюбленій справі. Вона планує виступити на етапі Кубка світу, що пройде в Афінах на початку березня.
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“Мої найкращі ліки — це час. І в мене він був, щоб усвідомити, все зважити та вирішити. Вирішити, що хочу продовжити цей нелегкий шлях до мрії. Почати з чистого листа, і в 2,5 роки, що залишилися, віддатися, все-таки, улюбленій справі і своїм цілям. Тож до зустрічі на доріжці”, — заявила Харлан.
Доповнення
Харлан є шестиразовою чемпіонкою світу та восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вигравала золоту медаль в Пекіні та “срібну” в Ріо-2016.