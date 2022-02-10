Украинская чемпионка Олимпиады-2008 объявила о возобновлении карьеры

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15 марта, 19:03 • 105830 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, которая после летней Олимпиады в Токио приостановила карьеру, решила продолжить спортивные выступления. Об этом Харлан написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

31-летняя Харлан уже вернулась к тренировкам, а также рассказала, что последующие годы желает отдать любимому делу. Она планирует выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в Афинах в начале марта.

Цитата

“Мое лучшее лекарство — это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям. Поэтому до встречи на дорожке”, — заявила Харлан.

Дополнения

Харлан является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Выигрывала золотую медаль в Пекине и “серебряную” в Рио-2016.

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