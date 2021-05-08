Українська борчиня виборола олімпійську путівку в Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Олімпійську путівку до Токіо здобула представниця української спортивної боротьби Алла Белінська. Про це інформує УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
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У вазі 76 кг Белінська впевнено дійшла до фіналу, а отже виборола право на участь в Олімпійських іграх в Японії.
Варто зазначити, що за весь день українка не віддала жодного балу суперницям. Першу сутичку з литовською спортсменкою вона виграла з рахунком 4:0, наступну з румунською борчинею – 5:0. А в півфіналі перемогла суперницю з рахунком 8:0.
Зауважимо, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіаду не зможуть відвідати іноземні вболівальники.
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