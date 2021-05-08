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Украинская борчиха завоевала олимпийскую путевку в Токио

Украинская борчиха завоевала олимпийскую путевку в Токио

Киев  •  УНН

 • 17316 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Олимпийскую путевку в Токио завоевала представительница украинской спортивной борьбы Алла Белинская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Детали

В весе 76 кг Белинская уверенно дошла до финала, а следовательно завоевала право на участие в Олимпийских играх в Японии.

Стоит отметить, что за весь день украинка не отдала ни одного балла соперницам. Первую схватку с литовской спортсменкой она выиграла со счетом 4: 0, следующую с румынской борчихой - 5: 0. А в полуфинале победила соперницу со счетом 8: 0.

Заметим, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиаду не смогут посетить иностранные болельщики.

Напомним

Украина завоевала первую пропуск по настольному теннису на Олимпиаду-2020.

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