Українська біатлоністка очолила рейтинг найкращих снайперів Кубка світу

Наразі в Блашко — 92,1% точності влучань. Українка ділить перше місце за цим показником з німкенею Яніною Геттіх — 129 точних пострілів зі 140.

Третє місце ділять між собою чотири біатлоністки: австрійка Дуня Здуч, канадійка Емма Ландер, італійка Доротея Вірер та норвежка Каролін Кноттен — 91% влучності, 128 точних пострілів.

Точність 90% — у Дінари Алімбекової, Анни Еберг та Йоганни Скоттгейм. Замикає топ-10 Марте Олсбю Ройзеланд — 88% влучань.

Примітно, що до уваги бралися лише ті біатлоністки, які провели усі гонки на чотирьох стартових етапах Кубка світу.