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Українська біатлоністка очолила рейтинг найкращих снайперів Кубка світу

Київ • УНН

 • 14888 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українська біатлоністка Дар’я Блашко після чотирьох етапів Кубка світу з біатлону-2020/21 отримала найкращі показники в точності стрільби серед усіх біатлоністок, передає УНН з посиланням на “suspilne.media”.

Українська біатлоністка очолила рейтинг найкращих снайперів Кубка світу

Наразі в Блашко — 92,1% точності влучань. Українка ділить перше місце за цим показником з німкенею Яніною Геттіх — 129 точних пострілів зі 140.

Третє місце ділять між собою чотири біатлоністки: австрійка Дуня Здуч, канадійка Емма Ландер, італійка Доротея Вірер та норвежка Каролін Кноттен — 91% влучності, 128 точних пострілів.

Точність 90% — у Дінари Алімбекової, Анни Еберг та Йоганни Скоттгейм. Замикає топ-10 Марте Олсбю Ройзеланд — 88% влучань.

Примітно, що до уваги бралися лише ті біатлоністки, які провели усі гонки на чотирьох стартових етапах Кубка світу.

Українські Національні Новини

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