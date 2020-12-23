Українська біатлоністка очолила рейтинг найкращих снайперів Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українська біатлоністка Дар’я Блашко після чотирьох етапів Кубка світу з біатлону-2020/21 отримала найкращі показники в точності стрільби серед усіх біатлоністок, передає УНН з посиланням на “suspilne.media”.
Наразі в Блашко — 92,1% точності влучань. Українка ділить перше місце за цим показником з німкенею Яніною Геттіх — 129 точних пострілів зі 140.
Третє місце ділять між собою чотири біатлоністки: австрійка Дуня Здуч, канадійка Емма Ландер, італійка Доротея Вірер та норвежка Каролін Кноттен — 91% влучності, 128 точних пострілів.
Точність 90% — у Дінари Алімбекової, Анни Еберг та Йоганни Скоттгейм. Замикає топ-10 Марте Олсбю Ройзеланд — 88% влучань.
Примітно, що до уваги бралися лише ті біатлоністки, які провели усі гонки на чотирьох стартових етапах Кубка світу.