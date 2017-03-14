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Українська баскетболістка встановила рекорд результативності чемпіонату Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Українка Ольга Мазніченко встановила рекорд результативності в другій жіночій баскетбольній лізі французького чемпіонату, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.

У поєдинку "Монбрізона" проти "Ландерно" О.Мазніченко набрала 40 очок. Це рекорд результативності дивізіону в сезоні. Однак потужна гра українки не врятувала "Монбрізон" від гостьової поразки – 73:82.

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Усього за 37:07 гри наша співвітчизниця набрала 40 очок (4/7 двоочкових, 6/9 триочкових, 14/15 штрафних), 9 підбирань (5 в атаці), 2 передачі.

Примітно, що О.Мазніченко вже не вперше стає найрезультативнішою в своїй команді та в турі. Неодноразово українка визнавалася MVP туру. Вона очолює рейтинг найрезультативніших гравців ліги – 20,29 очка за матч, 426 набраних очка загалом.

Окрім того, українка очолює рейтинг реалізації триочкових – 46 відсотків, 66 реалізованих зі 145 спроб.

Додамо також, після 21 матчу "Монбрізон" посідає 9 місце – 9 перемог.

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