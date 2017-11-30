Українська баскетболістка після травми провела результативну гру в Італії

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Центрова збірної України Таїсія Удоденко залікувала свою травму і повернулася до гри, провівши перші поєдинки в чемпіонаті Італії, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Українка провела два матчі у чемпіонаті Італії та допомогла своїй “Луккі” здобути надважливу перемогу у турнірному значенні.

В останньому турі в Італії “Лукка” зустрічалася зі своїм конкурентом за другу позицію у лізі — “Сан Мартіно”. У принциповому матчі Удоденко була найкориснішим гравцем. Українка здобула 15 очок та 7 підбирань. При цьому, центрова реалізувала 3 з 6-ти триочкових атак, чим допомогла “Луккі” виграти матч — 81:73 та піднятися на другий рядок турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Зауважимо, що через травму стопи українка пропустила близько місяця і не допомогла національній команді в успішних матчах проти Нідерландів та Болгарії.

Додамо також, тренерський штаб виразив намір запросити Удоденко на лютневі матчі, коли збірна України, у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи, прийматиме дома чемпіонок Європи Іспанію (10 лютого) та збірну Нідерландів (14 лютого).

Українські Національні Новини

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