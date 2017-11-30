Украинская баскетболистка после травмы провела результативную игру в Италии

Украинка провела два матча в чемпионате Италии и помогла своей “Лукки” получить важнейшую победу в турнирном смысле.

В последнем туре в Италии “Лукка” встречалась со своим конкурентом за вторую позицию в лиге — “Сан Мартино”. В принципиальном матче Удоденко была самым полезным игроком. Украинка получила 15 очков и 7 подборов. При этом, центровая реализовала 3 из 6-ти трехочковых атак, чем помогла “Лукки” выиграть матч — 81:73 и подняться на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

Заметим, что из-за травмы стопы украинка пропустила около месяца и не помогла национальной команде в успешных матчах против Нидерландов и Болгарии.

Добавим также, тренерский штаб выразил намерение пригласить Удоденко на февральские матчи, когда сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы, будет принимать дома чемпионок Европы Испанию (10 февраля) и сборную Нидерландов (14 февраля).