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Українська АЗС пропонує купувати пальне за біткоіни

Українська АЗС пропонує купувати пальне за біткоіни

Київ • УНН

 • 11621 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українська мережа АЗК WOG пропонує водіям купувати пальне за бікоїни. Про це йдеться на сторінці мережі у Facebook, передає УНН.

Так, повідомляється, що водії на АЗС WOG можуть купувати пальне за біткоїни через додаток WOG PRIDE, не виходячи з авто.

"Час технологій та інновацій вже настав. Перевір: встановлюй WOG PRIDE; купуй пальне за bitcoins на гаманець ПРАЙД; заощаджуй час та гроші - заправляйся цими літрами з WOG PAY, не виходячи з авто", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія WOG у квітні поточного року ввела можливість дистанційного розрахунку за паливо для своїх клієнтів. Це стало можливим завдяки унікальному сервісу WOG PAY, який був інтегрований в мобільний додаток WOG PRIDE. 

На сьогоднішній день більше тисячі клієнтів користуються додатком на постійній основі

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