Українська АЗС пропонує купувати пальне за біткоіни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українська мережа АЗК WOG пропонує водіям купувати пальне за бікоїни. Про це йдеться на сторінці мережі у Facebook, передає УНН.
Так, повідомляється, що водії на АЗС WOG можуть купувати пальне за біткоїни через додаток WOG PRIDE, не виходячи з авто.
"Час технологій та інновацій вже настав. Перевір: встановлюй WOG PRIDE; купуй пальне за bitcoins на гаманець ПРАЙД; заощаджуй час та гроші - заправляйся цими літрами з WOG PAY, не виходячи з авто", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, компанія WOG у квітні поточного року ввела можливість дистанційного розрахунку за паливо для своїх клієнтів. Це стало можливим завдяки унікальному сервісу WOG PAY, який був інтегрований в мобільний додаток WOG PRIDE.
На сьогоднішній день більше тисячі клієнтів користуються додатком на постійній основі.