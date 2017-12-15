Украинские АЗС предлагает покупать топливо за биткоины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинская сеть АЗК WOG предлагает водителям покупать топливо за бикоины. Об этом говорится на странице сети в Facebook, передает УНН.
В частности, сообщается, что водители на АЗС WOG могут покупать топливо за биткоины через приложение WOG PRIDE, не выходя из авто.
"Время технологий и инноваций уже наступил. Проверь: устанавливай WOG PRIDE; покупай топливо за bitcoins на кошелек ПРАЙД; экономь время и деньги - заправляйся этими литрами с WOG PAY, не выходя из авто", - говорится в сообщении.
Напомним, компания WOG в апреле текущего года ввела возможность дистанционного расчета за топливо для своих клиентов. Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.
На сегодняшний день более тысячи клиентов пользуются приложением на постоянной основе.