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Украинские АЗС предлагает покупать топливо за биткоины

Украинские АЗС предлагает покупать топливо за биткоины

Киев  •  УНН

 • 11621 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинская сеть АЗК WOG предлагает водителям покупать топливо за бикоины. Об этом говорится на странице сети в Facebook, передает УНН.

В частности, сообщается, что водители на АЗС WOG могут покупать топливо за биткоины через приложение WOG PRIDE, не выходя из авто.

"Время технологий и инноваций уже наступил. Проверь: устанавливай WOG PRIDE; покупай топливо за bitcoins на кошелек ПРАЙД; экономь время и деньги - заправляйся этими литрами с WOG PAY, не выходя из авто", - говорится в сообщении.

Напомним, компания WOG в апреле текущего года ввела возможность дистанционного расчета за топливо для своих клиентов. Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.

На сегодняшний день более тысячи клиентов пользуются приложением на постоянной основе.

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