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Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження рашистів

Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження рашистів

Київ • УНН

 • 233744 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника.

В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

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