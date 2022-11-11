Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения рашистов

Детали

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ISW: зимняя погода не приведет к затишью в войне