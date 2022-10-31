Українська асоціація футболу закликає виключити Іран із ЧС-2022

Деталі

У заяві, опублікованій на сайті УАФ, зазначається, що рішення про подання запиту було ухвалено на засіданні виконкому.

"Виконком УАФ ухвалив рішення... Зважаючи на інформацію ЗМІ про систематичні порушення прав людини в Ірані, які можуть порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, беручи до уваги резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН щодо запровадження санкцій щодо Ірану та можливої ​​причетності Ірану до військової агресії росії проти України, звернутися до ФІФА з проханням розглянути питання про виключення національної збірної Ірану з чемпіонату світу з футболу 2022 року", - йдеться в заяві.

У пресрелізі УФА також міститься заклик до ФІФА та УЄФА вжити "термінових заходів" проти російського футбольного союзу.

Додамо

Чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочнеться 20 листопада. Перший матч Ірану проти Англії відбудеться 21 листопада.