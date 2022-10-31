Українська асоціація футболу закликає виключити Іран із ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) звернеться до ФІФА з проханням усунути Іран від участі у майбутньому чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі, передає УНН.
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У заяві, опублікованій на сайті УАФ, зазначається, що рішення про подання запиту було ухвалено на засіданні виконкому.
"Виконком УАФ ухвалив рішення... Зважаючи на інформацію ЗМІ про систематичні порушення прав людини в Ірані, які можуть порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, беручи до уваги резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН щодо запровадження санкцій щодо Ірану та можливої причетності Ірану до військової агресії росії проти України, звернутися до ФІФА з проханням розглянути питання про виключення національної збірної Ірану з чемпіонату світу з футболу 2022 року", - йдеться в заяві.
У пресрелізі УФА також міститься заклик до ФІФА та УЄФА вжити "термінових заходів" проти російського футбольного союзу.
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Чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочнеться 20 листопада. Перший матч Ірану проти Англії відбудеться 21 листопада.