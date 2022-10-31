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Украинская ассоциация футбола призывает исключить Иран из ЧМ-2022

Украинская ассоциация футбола призывает исключить Иран из ЧМ-2022

Киев • УНН

 • 312135 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратится к ФИФА с просьбой отстранить Иран от участия в предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, передает УНН.

Детали

В заявлении, опубликованном на сайте УАФ, отмечается, что решение о подаче запроса было принято на заседании исполкома.

"Исполком УАФ принял решение... Учитывая информацию СМИ о систематических нарушениях прав человека в Иране, которые могут нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, принимая во внимание резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Ирана и возможной причастности Ирана к военной агрессии россии против Украины, обратиться к ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об исключении национальной сборной Ирана с чемпионата мира по футболу 2022 года", - говорится в заявлении.

В пресс-релизе УФА также содержится призыв к ФИФА и УЕФА принять "срочные меры" против российского футбольного союза.

Добавим

Чемпионат мира по футболу 2022 года начнется 20 ноября. Первый матч Ирана против Англии состоится 21 ноября.

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