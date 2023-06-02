Україною шириться повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У багатьої регіонах України було оголошено повітряну тривогу, повідмоляє УНН.
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Так, повітряну тривогу вже було оголошено у більшості центральних та північних областей, а також у Запорізькій області. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
Речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомляв, що ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, при цьому загальний залп складає 24 "Калібри".