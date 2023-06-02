По Украине распространяется воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает УНН.
Детали
Так, воздушная тревога уже была объявлена в большинстве центральных и северных областей, а также в Запорожской области. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщал, что враг совершил ротацию ракетоносителей в Черном море, при этом общий залп составляет 24 "Калибра".