По Украине распространяется воздушная тревога

Детали

Так, воздушная тревога уже была объявлена в большинстве центральных и северных областей, а также в Запорожской области. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщал, что враг совершил ротацию ракетоносителей в Черном море, при этом общий залп составляет 24 "Калибра".