Українок заспокоїли: муніципальні няні не відберуть у них ні декретних виплат, ні відпустку

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сім’ї, які будуть користуватись послугами муніципальної няні, все одно отримуватимуть гроші на дитину, а також матимуть право на декретну відпустку. Про це кореспонденту УНН повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, коментуючи чутки про нібито відміну декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні.