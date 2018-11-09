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Українок заспокоїли: муніципальні няні не відберуть у них ні декретних виплат, ні відпустку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сім’ї, які будуть користуватись послугами муніципальної няні, все одно отримуватимуть гроші на дитину, а також матимуть право на декретну відпустку. Про це кореспонденту УНН повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, коментуючи чутки про нібито відміну декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні.

“Вони (ті, хто розповсюджують чутки про відміну грошей на декретну відпустку — ред.) прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, введення поняття муніципальна няня, ... перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога і муніципальна няня", - наголосив міністр.

За словами Реви, "державна допомога у неї (сім’ї — ред.) залишається, а якщо захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня — то це додатковий бонус".

"Це ж стосується відпуски по догляду за дитиною — хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню — буде”, — пояснив Рева.

Раніше у соціальних мережах та ЗМІ з'явилась інформація щодо скасування декретних виплат та декретної відпустки у зв'язку із появою муніципальних нянь. Як повідомляв УНН, з початку наступного року кожна родина буде отримувати 1,5 тисяч гривень для винаймання няні для дитини.

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