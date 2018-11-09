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Украинок успокоили: муниципальные няни не отнимут у них ни декретных выплат, ни отпуска

Украинок успокоили: муниципальные няни не отнимут у них ни декретных выплат, ни отпуска

Киев  •  УНН

 • 34577 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Семьи, которые будут пользоваться услугами муниципальной няни, все равно будут получать деньги на ребенка, а также будут иметь право на декретный отпуск. Об этом корреспонденту УНН сообщил министр социальной политики Андрей Рева, комментируя слухи о якобы отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни.

"Они (те, кто распространяют слухи об отмене денег на декретный отпуск - ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня ... перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи. Будет государственная помощь и муниципальная няня", - подчеркнул министр.

По словам Ревы, "государственная помощь у нее (семьи - ред.) остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня - это дополнительный бонус".

"Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет", - пояснил Рева.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация об отмене декретных выплат и декретного отпуска в связи с появлением муниципальных нянь. Как сообщал УНН, с начала следующего года каждая семья будет получать 1500 гривен для оплаты услуг няни для ребенка.

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