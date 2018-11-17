Українку визнали однією з кращих тенісисток світу на прийомі подач
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За підсумками статистичних даних WTA у сезоні 2018 року в рейтингу найкращих знайшлося місце й представниці України, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Киянка Леся Цуренко потрапила в рейтинг топ-10 тенісисток, які показали найвищий відсоток виграних геймів на прийомі. Так, українка за 44 матчі виграла 42,4 відсотки геймів, які проходили на подачі її суперниці. Це — восьмий результат в турі.
Лідером у даній графі стала перша ракетка світу румунка Сімона Халеп — 48,5 відсотки.
Нагадаємо, що у сезоні 2018-го року Цуренко вдалось продемонструвати особистий рекорд в рейтингу WTA (26 рядок), а також дійти до чвертьфіналу “US Open”.