Украинку признали одной из лучших теннисисток мира на приеме подач

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106276 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112785 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144714 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171294 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На основе статистических данных WTA в сезоне 2018 года в рейтинге лучших нашлось место и представительнице Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Киевлянка Леся Цуренко попала в рейтинг топ-10 теннисисток, которые показали высокий процент выигранных геймов на приеме. Так, украинка по 44 матча выиграла 42,4 процента геймов, которые проходили на подаче ее соперницы. Это — восьмой результат в туре.

Лидером в данной графе стала первая ракетка мира румынка Симона Халеп — 48,5 процента.

Напомним, что в сезоне 2018 года Цуренко удалось продемонстрировать личный рекорд в рейтинге WTA (26 строка), а также дойти до четвертьфинала “US Open”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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