Украинку признали одной из лучших теннисисток мира на приеме подач
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На основе статистических данных WTA в сезоне 2018 года в рейтинге лучших нашлось место и представительнице Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Киевлянка Леся Цуренко попала в рейтинг топ-10 теннисисток, которые показали высокий процент выигранных геймов на приеме. Так, украинка по 44 матча выиграла 42,4 процента геймов, которые проходили на подаче ее соперницы. Это — восьмой результат в туре.
Лидером в данной графе стала первая ракетка мира румынка Симона Халеп — 48,5 процента.
Напомним, что в сезоне 2018 года Цуренко удалось продемонстрировать личный рекорд в рейтинге WTA (26 строка), а также дойти до четвертьфинала “US Open”.