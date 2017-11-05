Українку номіновано на звання кращої легкоатлетки місяця у Європі

У жовтні Легонькова перемогла на марафоні у Дубліні з особистим рекордом – 2:28,58 год. За такий результат вона потрапила до числа номінанток на престижну нагороду за підсумками жовтня.

Варто відзначити, що голосування триватиме до 7 листопада.

Як повідомляв УНН, Легонькова ставала призеркою марафону у Німеччині.