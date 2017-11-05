Українку номіновано на звання кращої легкоатлетки місяця у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українка Наталія Легонькова стала претенденткою на звання найкращої легкоатлетки жовтня в Європі, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
У жовтні Легонькова перемогла на марафоні у Дубліні з особистим рекордом – 2:28,58 год. За такий результат вона потрапила до числа номінанток на престижну нагороду за підсумками жовтня.
Варто відзначити, що голосування триватиме до 7 листопада.
Як повідомляв УНН, Легонькова ставала призеркою марафону у Німеччині.