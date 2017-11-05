Украинку номинировли на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

В октябре Легонькова победила на марафоне в Дублине с личным рекордом - 2:28,58 ч. За такой результат она попала в число номинантов на престижную награду по итогам октября.

Стоит отметить, что голосование продлится до 7 ноября.

Как сообщал УНН, Легонькова становилась призером марафона в Германии.