Українки завоювали 12 медалей на чемпіонаті світу з бодібілдингу

За підсумками змагань українська збірна посіла другу сходинку медального заліку серед 42 країн-учасниць, здобувши 12 нагород.

Найуспішнішим став виступ Оксани Оробець. Вона не тільки завоювала "золото" у категорії фітнес понад 163 см, а й стала володаркою титулу абсолютної чемпіонки світу.

Ще дві перемоги до активу збірної здобули Назар Хархун у чоловічому фітнесі та Христина Токарева у фітнес-бікіні до 166 см. Також на рахунку Христини "бронза" в абсолютній категорії.

Ганна Скворцова, Яна Єнько, Христина Коротка, Оксана Бригідир, Ольга Кулінич та Олександра Дубіна піднялися на другу сходинку світової першості у різних категоріях. Бронзовою призеркою у категорії фітнес-бікіні понад 172 см стала Катерина Алейнікова.

Як повідомляв УНН, у чоловічому ЧС представник України виборов звання абсолютного чемпіона.