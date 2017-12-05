Украинки завоевали 12 медалей на чемпионате мира по бодибилдингу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С 1 по 4 декабря в Биарриц (Франция) состоялся чемпионат мира по бодибилдингу среди женщин. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
По итогам соревнований украинская сборная заняла второе место медального зачета среди 42 стран-участниц, получив 12 наград.
Самым успешным стало выступление Оксаны Оробец. Она не только завоевала "золото" в категории фитнес свыше 163 см, но и стала обладательницей титула абсолютной чемпионки мира.
Еще две победы в актив сборной получили Назар Хархун в мужском фитнесе и Кристина Токарева в фитнес-бикини до 166 см. Также на счету Кристины "бронза" в абсолютной категории.
Анна Скворцова, Яна Енько, Кристина Короткая, Оксана Бригидир, Ольга Кулинич и Александра Дубина поднялись на вторую строчку мирового первенства в различных категориях. Бронзовым призером в категории фитнес-бикини более 172 см стала Екатерина Алейникова.
Как сообщал УНН, в мужском ЧМ представитель Украины завоевал звание абсолютного чемпиона.