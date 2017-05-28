Українки вибороли "золото" на етапі Кубку світу з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Перший фінал третього дня Кубку світу в Сегеді (Угорщина) ознаменувалася перемогою представниць України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.
Полтавчанка Марія Кічасова та Анастасія Горлова зі Львову стали чемпіонками в перегонах байдарок-двійок на дистанції 200 метрів. Вони зі старту вийшли на лідируючу позицію та утримали перевагу до фінішу. 36,922 — результат українок-чемпіонок.
Нагадаємо, що вчора українці вибороли три медалі у другий день етапу Кубку світу з веслування — одне “срібло” та дві “бронзи”.