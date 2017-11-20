Українки вибороли "срібло" на чемпіонаті світу з більярдного спорту

Україну на змаганнях представляли чотири чоловічі та дві жіночі команди. У підсумку команда наших співвітчизниць у складі Анастасії Ковальчук і Тетяни Тучак здобули срібну нагороду світової першості.

Відзначимо, що нагороди розігрувались серед 16 жіночих та 32 чоловічих команд з 13 країн світу.

Нагадаємо, що в минулому році на чемпіонаті світу наші більярдисти здобули три нагороди.