Украинская завоевали "серебро" на чемпионате мира по бильярдному спорту

Украину на соревнованиях представляли четыре мужские и две женские команды. В итоге команда наших соотечественниц в составе Анастасии Ковальчук и Татьяны Тучак получили серебряную награду мирового первенства.

Отметим, что награды разыгрывались среди 16 женских и 32 мужских команд из 13 стран мира.

Напомним, что в прошлом году на чемпионате мира наши бильярдисты завоевали три награды.