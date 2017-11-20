Украинская завоевали "серебро" на чемпионате мира по бильярдному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Ростове-на-Дону (Россия) завершился командный чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине "Свободная пирамида", сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Украину на соревнованиях представляли четыре мужские и две женские команды. В итоге команда наших соотечественниц в составе Анастасии Ковальчук и Татьяны Тучак получили серебряную награду мирового первенства.
Отметим, что награды разыгрывались среди 16 женских и 32 мужских команд из 13 стран мира.
Напомним, что в прошлом году на чемпионате мира наши бильярдисты завоевали три награды.