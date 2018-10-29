Українки вибороли п'ять медалей на Гран-прі з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українські гімнастки вибороли п'ять медалей на етапі Гран-Прі, що відбувся в іспанській Марбельї, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.
Українські грації кваліфікувалися в усі чотири фінали з високими результатами.
Лідер збірної Влада Нікольченко виборола два "золота" у фінальних вправах з булавами і стрічкою, а також "срібло" - у вправі з м'ячем. У фіналі з обручем українка зупинилася за крок від п'єдесталу, ставши четвертою.
Фінал Гран-Прі став медальним і для ще однієї української гімнастки: Яніка Вартлаан у вправі з обручем здобула бронзову медаль, а з булавами стала п'ятою.
При цьому днем раніше Влада Нікольченко стала переможницею змагань у багатоборстві. Таким чином, у скарбничці збірної України з цього старту 5 медалей.
Як повідомляв УНН, українська гімнастка Христина Погранична стала віце-чемпіонкою юнацької Олімпіади.