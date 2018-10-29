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Українки вибороли п'ять медалей на Гран-прі з художньої гімнастики

Українки вибороли п'ять медалей на Гран-прі з художньої гімнастики

Київ • УНН

 • 13939 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українські гімнастки вибороли п'ять медалей на етапі Гран-Прі, що відбувся в іспанській Марбельї, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.

Українські грації кваліфікувалися в усі чотири фінали з високими результатами.

Лідер збірної Влада Нікольченко виборола два "золота" у фінальних вправах з булавами і стрічкою, а також "срібло" - у вправі з м'ячем. У фіналі з обручем українка зупинилася за крок від п'єдесталу, ставши четвертою.

Фінал Гран-Прі став медальним і для ще однієї української гімнастки: Яніка Вартлаан у вправі з обручем здобула бронзову медаль, а з булавами стала п'ятою.

При цьому днем раніше Влада Нікольченко стала переможницею змагань у багатоборстві. Таким чином, у скарбничці збірної України з цього старту 5 медалей.

Як повідомляв УНН, українська гімнастка Христина Погранична стала віце-чемпіонкою юнацької Олімпіади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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