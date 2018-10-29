Украинки завоевали пять медалей на Гран-при по художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинские гимнастки завоевали пять медалей на этапе Гран-при, который состоялся в испанской Марбелье, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.
Украинские грации квалифицировались во все четыре финала с высокими результатами.
Лидер сборной Влада Никольченко завоевала два "золота" в финальных упражнениях с булавами и лентой, а также "серебро" в упражнении с мячом. В финале с обручем украинка остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой.
Финал Гран-При стал медальным и для еще одной украинской гимнастки: Яника Вартлаан в упражнении с обручем получила бронзовую медаль, а с булавами стала пятой.
При этом днем ранее Влада Никольченко стала победительницей соревнований в многоборье. Таким образом, в копилке сборной Украины за этот старта 5 медалей.
Как сообщал УНН, украинская гимнастка Кристина Пограничная стала вице-чемпионкой юношеской Олимпиады.