Украинки завоевали пять медалей на Гран-при по художественной гимнастике

Украинские грации квалифицировались во все четыре финала с высокими результатами.

Лидер сборной Влада Никольченко завоевала два "золота" в финальных упражнениях с булавами и лентой, а также "серебро" в упражнении с мячом. В финале с обручем украинка остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой.

Финал Гран-При стал медальным и для еще одной украинской гимнастки: Яника Вартлаан в упражнении с обручем получила бронзовую медаль, а с булавами стала пятой.

При этом днем ​​ранее Влада Никольченко стала победительницей соревнований в многоборье. Таким образом, в копилке сборной Украины за этот старта 5 медалей.

Как сообщал УНН, украинская гимнастка Кристина Пограничная стала вице-чемпионкой юношеской Олимпиады.