Українки вибороли дві медалі на старті чемпіонату світу з веслування-марафону

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Перша медаль збірної України на чемпіонаті світу з марафону завоювала каноістка Катерина Безнюк. Вона стала бронзовою призеркою у змаганнях юніорів на дистанції 11,8 км (з 2-ма перебіжками). Вона показала час — 1:07,11,87, відставши лише на 10 с від срібної призерки — Лілі Маткович з Угорщини.

Також відзначимо, що каноїстка із Енергодару Людмила Бабак продовжила свою неймовірну переможну серію. Вихованка Сергія Снежка здобула свою п’яту перемогу поспіль на чемпіонатах світу (вперше — у 2017-му, в 2019-му — 2 перемоги), ставши першою на дистанції 3,4 км (з 2-ма перебіжками) з результатом 18:32,93.

Нагадаємо

Раніше українці виграли медалі чемпіонату світу з веслування.