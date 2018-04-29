Українка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Українська дзюдоїстка Єлизавета Каланіна зайняла третє місце за результатами чемпіонату Європи з дзюдо, який проходив у Тель-Авіві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
“Бронзову медаль у категорії понад 78 кг здобула Єлизавета Каланіна, перемігши у поєдинку за третє місце іншу українку Галину Тарасову”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українська команда повертається з Тель-Авіва з двома бронзовими нагородами. Першу “бронзу” чемпіонату здобула українська дзюдоїстка Марина Черняк 26 квітня.
Нагадаємо, українки завоювали кілька медалей на Гран-Прі з дзюдо в Туреччині.
Тааак! Ще одна українська "бронза"!